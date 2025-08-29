عدد الجمعة 29 آب 2025 العدد 5783

قضية اخفاء الصدر والوالد بدرالدين والشيخ يعقوب :

ابحثوا عن المراة

والخادم لاسياده المستفيد مقابل الكرسي

(أ.ل) نبيه بري وزير العدل السابق يتصدر الحملة المطالبة بالتحقيق في اخفاء (وليس اختفاء) الإمام موسى الصدر والوالد عباس بدرالدين – مؤسس وكالة “أخبار لبنان” وموقف الصحافة اللبنانية ومؤسس “المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى” والقانون الداخلي للمجلس وحركة “أمل” (أفواج المقاومة اللبنانية) وواضع لميثاقها الاول وعضو جمعية “التخصص والتوجيه العلمي” وعضو اللجان المتابعة لاغاثة الفلسطينيين ولجان اقامة الملاجئ في الجنوب – عقب زيارة للعقيد معمر القذافي في ليبيا عام 1978 من خلال عملية مخابراتية سياسية لابعاد الامام الصدر عن الساحة وانهاء دوره.

وتذكر معلومات مؤكدة ومسؤولة غير بعيدة وتفيد أن شقيقة زوجته الحالية، سميرة عاصي – زوجته الثانية والزرقاء الهوى من بعد ليلى – صاحبة دار الكتاب و”لا رحمة عليها” وصاحبة السيارة الفولفو البيضاء ذات الرقم 1984 وموديل 1984، كونت ثروة من حصولها على مقاولة طبع مليون نسخة من الكتاب الأخضر للقذافي ولضلوعها في خطف الامام الصدر والوالد عباس بدرالدين مع أعوانها، إلا أن نبيه بري المتعدد الزيجات وأولها ليلى بري ابنة عمه الاميركية الهوى ما زال يطالب بكشف حقيقة إخفاء الصدر والوالد وهو الذي تلقى الاموال من ليبيا بواسطة السوريين للحرب الاهلية في لبنان، وتشهد سيارة الاوبل المصفحة الزرقاء على ذلك. وصولا الى افقار الناس واسكاتهم وارتفاع ثرواته الغير معلنة وتبييضها في الخارج .

ومن جهة ثانية،

أفيد وأؤكد لا بل أجزم براءة هنيبعل القذافي وجميع أشقائه و أشدد على ضرورة اطلاق سراحه وعدم التلاعب في هذا الموضوع لاغراض فردية ومنفعة مالية وزيادة تعقيده والمظلوم لا يظلم.والجواب موجود لكن احدا لا يجرؤ على الافصاح.

من راحمين محرومين في الرحم وحام(ي) للمحرم الى حرام(ي) رام(ي) لرمح ولمحررين وحارمين ومحرمين من حرمهم ومرحهم من الحريم.(انتهى)(عدد غير نهاءي)

زاهر عباس بدرالدين

www.akhbarlubnan.net

الجمعة 29 آب 2025 وكالة”أخبار لبنان”